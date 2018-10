Emoționant! Cine a stat, de fapt, toata noaptea cu Manuel, copilul de 6 ani disparut din județul Dolj. Baiatul a fost gasit dezbracat complet

Cum au reactionat Dragnea si Basescu dupa ce membri ai comisiei sectiei de vot au refuzat sa dea mana cu ei (Foto) Fostul presedinte Traian Basescu si seful PSD Liviu Dragnea s-au prezentat sambata la urne pentru a vota la referendumul pentru "familia traditionala". Cei doi au mers la aceeasi sectie, cea la de Liceul Jean Monnet din Capitala, unde a votat la primele ore si premierul Viorica Dancila.

Cum sa fraudezi la Referendum protejat de lege! E simplu ca buna ziua Miza principală a Referendumului din 6-7 octombrie ține de atingerea pragului de prezență de 30%. Modificările aduse de Guvern prin ordonanță de urgență, precum și ignorarea controlului electronic în cazul listelor suplimentare pune la adăpostul legii un anumit tip de Citește mai departe...

Viorica Dancila, scoasa la tabla de Frans Timmermans. 18 intrebari laser, trei directive incalcate Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ii solicita premierului Viorica Dancila ca pana la 1 noiembrie sa raspunda la un set de 18 intrebari punctuale privind modificarile codurilor penale si de procedura penala. Intrebarile arata ca potrivit CE aceste modificari ar putea incalca ...

Liviu Dragnea, sfidat la secția de votare. Nu se aștepta la așa ceva Liviu Dragnea, liderul PSD, a fost sfidat la secția de votare, acolo unde a mers ca să își exercite dreptul de vot la referendumul pentru familie. Citește mai departe...

Ecaterina Andronescu iși anunța DISPONIBILITATEA pentru Ministerul Educației! EXCLUSIV Senatoarea Ecaterina Andronescu își anunță, în exclusivitate pentru PSnews.ro, disponibilitatea pentru a prelua Minister ...

Incendiu puternic la Iași! Este afectata o suprafața de 50 de hectare de vegetație uscata, la mica distanța de locuințe Iași – Incendiu pe o suprafață de 50 de hectare de vegetație uscată, la mică distanță de locuințe. Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă, în localitatea Zanea, județul Iași, informează Mediafax. Incendiul afectează aproximativ 50 de hectare. Pompierii intervin pentru localizare, deoarece se poate extinde la pădure și la case. Purtătorul de cuvânt al ISU Iași, […] The post Incendiu puternic la Iași! Este afectată o suprafață de 50 de hectare de vegetație uscată, la mică distanță de locuințe appeared first on Cancan.ro.

Anda Adam, prima reacție dupa ce Bianca Dragușanu a spus ca Victor Slav nu a luat-o de soție Bianca Drăgușanu și Anda Adam au iubit în trecut același bărbat – Victor Slav –, iar între ele nu s-a creat tocmai o legătură apropiată. Mai mult, declarațiile tranșante făcute de curând de fosta prezentatoare “Te vreau lângă mine” par să fi tulburat un pic apele. Astfel, la câteva ore după ce au devenit publice mărturisirile […] The post Anda Adam, prima reacție după ce Bianca Drăgușanu a spus că Victor Slav nu a luat-o de soție appeared first on Cancan.ro.

Toata lumea a ramas cu gura cascata! Cu ce mașina a venit Patriarhul Daniel sa voteze la Referendum Toată lumea a rămas cu gura căscată atunci când a văzut cu ce mașină a venit Patriarhul Daniel la Referendumul pentru Familie. Patriarhul Daniel s-a prezentat, sâmbătă dimineaţă, pentru a vota la Şcoala „Ienăchiţă Văcărescu din Capitală”, consemnează Mediafax. El a declarat că a votat pentru modificarea propusă de Parlament. Patriarhul a mai spus că participarea […] The post Toată lumea a rămas cu gura căscată! Cu ce mașină a venit Patriarhul Daniel să voteze la Referendum appeared first on Cancan.ro.