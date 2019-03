Emotii la Inalta Curte!: Instanta se pronunta azi in dosarul lui Valentin Preda, fost secretar de stat si consilier al lui Radu Mazare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României se va pronunţa azi în dosarul în care Valentin Răducu Preda, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi ex-consilier al lui Radu Ştefan Mazăre în perioada în care acesta a fost edilul-şef al oraşului, a fost condamnat în primă instanţă la şase ani de închisoare.Decizia de azi va fi definitivă.Amintim că, în primă instanţă, Valentin Răducu Preda a luat patru ani de închisoare pentru divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului, cinci ani de închisoare pentru trafic de influenţă, în formă continuată, trei ani pentru favorizarea infractorului. Instanţa a contopit pedepsele închisorii, astfel că lui Valentin Răducu Preda i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, şi anume cinci ani de închisoare, la care s-a adăugat sporul de un an de închisoare, urmând ca, în final, să execute pedeapsa rezultantă de şase ani de închisoare.Tot în prezenta cauză, Dan Emil Manolachi, fost angajat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Poliţiei Judeţului Constanţa, a fost condamnat, în primă instanţă, la pedeapsa de patru ani de închisoare pentru favorizarea infractorului, la şapte ani de închisoare pentru divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului, la doi ani de închisoare pentru folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii, pentru sine sau pentru altul, de foloase necuvenite, în formă continuată. Manolachi a fost achitat pentru luare de mită. Instanţa a contopit pedepsele închisorii, astfel că Dan Emil Manolachi a fost condamnat, în final, la opt ani de închisoare.În continuare, Elena-Simona Hulubariu a luat doi ani de închisoare pentru complicitate la trafic de influenţă, Geanina-Lavinia Cazan - fost şef al Cabinetului secretarului de stat Răducu Preda şi fost director comercial al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile SA - doi ani de închisoare pentru complicitate la trafic de influenţă, Tudor-Gabriel Bohâlţeanu, consilier personal al ministrului Transporturilor - cinci ani de închisoare pentru trafic de influenţă, în formă continuată, Cătălin Radu - doi ani de închisoare pentru complicitate la trafic de influenţă. Acelaşi inculpat a fost achitat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, şi condamnat la pedeapsa de doi ani de închisoare, pentru spălarea banilor. Pedepsele au fost contopite, astfel că inculpatul va executa pedeapsa închisorii cea mai grea, şi anume pedeapsa de doi ani de închisoare, la care se adaugă sporul de şase luni de închisoare, urmând ca, în final, inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de doi ani şi şase luni de închisoare.Andrei-Ştefan Caunii, reprezentant al unei societăţi pe acţiuni - trei ani de închisoare, pentru cumpărare de influenţă. El a fost condamnat la patru ani de închisoare, pentru instigare la spălarea banilor şi achitat pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. Pedepsele au fost contopite, astfel că inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, şi anume patru ani de închisoare, la care se adaugă sporul de şase luni de închisoare, urmând ca, în final, inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de patru ani şi şase luni de închisoare.Octavia-Mihaela Vasile a fost achitată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, şi condamnată la trei ani de închisoare, pentru spălarea banilor. S-a dispus suspendarea condiţionată, pe durata termenului de încercare de cinci ani.Marius Irofte a fost achitat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.