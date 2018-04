Emotii mari pentru Gabriela Cristea! In mai putin de o saptamana isi va crestina fetita, iar vedeta a mers imediat la preot….De ce a recurs la un astfel de gest!

Gabriela Cristea a tinut cont de traditii pentru petrecerea micutei Victoria!

Gabriela Cristea si-a facut molifta! Totul s-a intamplat cu foarte putine zile inainte de a-si crestina fetita

In acest weekend, va fi mare sarbatoare in familia Gabrielei Cristea! Vedeta isi va boteza bebelusa, pe Victoria Margot, in varsta de sase luni!

Evenimentul se anunta a fi unul grandios! Micuta va avea cinci nasi, exact ca o adevarata printesa! Hainutele pe care le va purta au fost comandate special, in timp ce restaurantul este si el unul spectaculos, iar programul artistic de la petrecere a fost pus deja la punct pana in cele mai mici amanunte de Tavi Clonda, tatal Victoriei!

Gabriela Cristea si-a facut molifta! Cand s-a intamplat totul?

In ceea ce o priveste pe mamica si ea este pregatita pentru marele eveniment de sambata!

“Gabriela Cristea si-a facut molifta in urma cu cateva zile! Era musai sa se duca la preotul care o va boteza pe Victoria, sa ii tina o mica slujba si ii citeasca din Biblie, asa cum spune traditia, intrucat, si-a dorit mult de tot sa fie in biserica in momentul in care fetita ei va fi crestinata!”, au dezvaluit persoane din preajma vedetei!

