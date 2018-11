Emotii pentru absolventii facultatilor de Medicina. Duminica are loc examenul de Rezidentiat, sesiunea 2018

“Ne-am pregătit pentru desfășurarea Rezidențiatului. Anul acesta am crescut numărul locurilor și posturilor scoase la concurs și am corelat numărul acestora cu necesarul de medici pe fiecare specialitate. Am suplimentat locurile pe specialități deficitare ca de exemplu epidemiologie și medicină de familie pentru că avem un deficit de medici epidemiologici în spitale, dar și de medici de familie în zonele rurale” a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.