Emotii teribile! Medic iesean, la un pas de puscarie! A scos din buzunar nu mai putin de 30.000 euro pentru a scapa de necaz! FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Cand a inteles ca pentru fapta sa ar putea sa ajunga in spatele gratiilor, doctorita a scos din buzunar nu mai putin de 30.000 euro • A pus banii pe masa, a adus instantei dovada platii si a scapat de inchisoare • Aceasta suma a fost stabilita de judecatorii ieseni pentru ca doi caini pe care ii detinea Tatiana Yassin au atacat o vecina care locuia in aceeasi curte • Serviciul de Probatiune Iasi a cerut revocarea amanarii executarii pedepsei care a fost stabilita initial de judecatori Printr-o sentinta definitiva, instantele de judecata iesene au decis condamnarea medicului Tatiana Yassin la o pedeapsa de un an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei. De asemenea, aceasta a fost obligata la plata unor ...