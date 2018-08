Emotionant! Povestea unei mame care si-a revazut fiul dupa 68 de ani. Fusesera separati in Razboiul Coreean

Lee Keum seom google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lee Keum-seom, o femeie in varsta de 92 de ani, si-a revazut fiul dupa 68 de ani de asteptare. Cei doi au fost separati in timpul Razboiului Coreean, astfel ca unul a ajuns sa traiasca in Coreea de Nord, iar celalalt in Coreea de Sud. Sang Chol avea patru ani cand si-a vazut mama pentru ultima oara. La 71 de ani, a reusit luni sa isi revada mama, pe care a asteptat-o alaturi de nora sa, intr-o statiune din Coreea de Nord. Femeia a venit cu cele doua fiice, care au crescut in Coreea de Sud, scrie CNN. Cei doi s-au revazut cu ochii in lacrimi. Sang Chol i-a aratat mamei sale o poza cu tatal lui, care a ramas alaturi de el in Nord, in timp ce mama sa a ajuns in Sud. „Asta e o poza a tatalui meu, ma ...