Enigme ale Bibliei care nu au fost descifrate niciodata! Tu stiai?

biblia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe langa informatiile pe care le cunoastem cu totii, Biblia contine si multe enigme istorice care au ramas nedezlegate pana in zilele noastre. Iata o parte dintre misterele prezente in Cartea Sfanta care nu si-au gasit raspunsul. Numele lui Dumnezeu Conform traditiei evreiesti, exista mai multe moduri in care se face referire la Dumnezeu, dar cel corect este Tetragrammaton, un cuvant cu patru litere. El a fost scris “YHVH”, aceasta combinatie de litere este menita sa fie numele adevarat al lui Dumnezeu si nimeni nu stie cum se pronunta. Pronuntia corecta a disparut in istorie si tot ceea ce avem astazi sunt doar presupuneri. Variante de pronuntie si transcriere pot fi Iahwe, Iahve sau Iehova. Behe ...