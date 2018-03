Entuziasmant! Romania U19 a facut instructie cu Serbia la debutul in Turul de Elita! Pustii lui Boingiu, la un pas de turneul final

Romania U19 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu Matan si Morutan in zi mare, Romania U19 a reusit un senzational 4-0 cu Serbia, la Ploiesti, in primul meci de la Turul de Elita, si e la o victorie distanta de calificarea la un turneu final continental, la 7 ani de la singura prezenta la un Euro U19, atunci din postura de tara organizatoare in 2011! Un succes al Romaniei, sambata, de la ora 19:00, cu Suedia, ar putea aduce calificarea la turneul final din iulie, din Finlanda, in cazul in care Serbia nu pierde cu Ucraina. Cap de serie si iar gazda, acum la Turneul de Elita, ultima etapa a preliminariilor, elevii lui Adi Boingiu au infruntat in aceasta seara, la Ploiesti, pe "Ilie Oana", Serbia, cel mai periculos adversar din grupa. ...