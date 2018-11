Epidemie de rujeola. Au fost confirmate alte 24 de cazuri

rujeola google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din 4 persoane care fac rujeola 1 are nevoie de spitalizare. Pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeola (pojar), boala este mortala. Vaccinul impotriva rujeolei (pojarului) protejeaza copiii impotriva acestei boli. In Romania 9 din 10 parinti isi vaccineaza copiii. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 16.11.2018 este 15 470 din care 59 de decese. In perioada 05.11. – 16.11.2018 au fost raportate inca 24 cazuri nou confirmate in 8 judete si in municipiul Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ce este rujeola si cum se trateaza Rujeola (po ...