Epilepsia: cauze, simptome, tratament

Epilepsia este o boala cronica ce cauzeaza crize epileptice recurente, neprovocate. O criza epileptica (sau un atac) este ca o "explozie" subita de activitate electrica in creier, iar acesta nu mai functioneaza normal. Exista doua tipuri principale de crize epileptice: crizele generalizate afecteaza tot creierul, pe cand crizele partiale sau focale afecteaza doar o parte a creierului. O criza epileptica usoara poate fi dificil de recunoscut. Ea poate dura cateva secunde, timp in care pacientul nu constientizeaza ce i se intampla. Crizele epileptice mai puternice pot cauza spasme si zvacniri musculare incontrolabile, iar aceste episoade pot dura cateva secunde pana la cateva minute. In timpul un ...