Episod nou din seria "Greu de mituit". Un politist din Iasi parca a devenit magnet pentru spagari. Este la al saselea denunt

Spaga politist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului - IPJ Iasi – Sectia 8 Politie Rurala Letcani a sesizat fapta de coruptie a unui cetatean in varsta de 40 ani, care i-a oferit mita, incercand sa scape in acest fel de raspunderea penala, dupa ce fusese identificat in timp ce conducea fara permis de conducere un autoturism ce nu avea drept de circulatie in Romania. Politistul este la al saselea denunt de acest gen in ultimii 4 ani. "Miercuri 22 august, ca urmare a denuntului formulat, echipa operativa alcatuita din ofiteri de politie ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de p ...