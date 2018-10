Episod socant la Turnu Magurele, in timpul momentului de reculegere tinut in memoria lui Ilie Balaci

Uniunea Salvati Romania-filiala judeteana Constanta organizeaza conferinta de presa. Ce se va discuta Joi, 1 noiembrie 2018, începând cu ora 12:00, la sediul Uniunii Salvați România – filiala județeană Constanța, va avea loc o conferință de presă. La conferinţă vor fi prezenți deputatul USR de Constanța - Stelian Ion și președintele filialei județene USR Constanța - Remus ...

Alerta cu BOMBA in trenul Iași-Timișoara. Garnitura, oprita de SRI și polițiști Trenul Iași – Timișoara a fost oprit, marți seară, în stația Vama, din județul Suceava, după ce un bărbat a amenințat că va detona o bombă dacă nu primește o sumă de bani. Citește mai departe...

Toader nu mai publica azi continutul dosarului lui Lazar de candidatura: A fost o zi intensa Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, amana publicarea continutului dosarului de candidatura al procurorului general Augustin Lazar.

Tudorel Toader s-a razganit, nu mai publica "bomba"pentru Augustin Lazar Ministrul Justiţíei Tudorel Toader nu mai publică marţi seară problele care ar dovedi că procurorul general Augustin Lazăr ar fi dat o ordonanța de clasare a unui dosar al preşedintelui Klaus Iohannis. Citește mai departe...

3 ani de la #Colectiv. Victimele sunt comemorate prin "Marsul Chitarelor" (Foto & Video) Peste 2.000 oameni participa, marti seara, la marsul de comemorare a victimelor din clubul Colectiv intitulat "Marsul Chitarelor".

Oferte la geci de dama. Ce se poarta in iarna aceasta Pentru domnișoarele și doamnele care sunt, în această perioadă, în căutarea unei geci pentru anotimpul rece, am selectat o listă de modele foarte la modă. Citește mai departe...

Descoperire incredibila: caramizile facute din urina umana Primele cărămizi bio crescute din urină umană au fost prezentate la University of Cape Town (UCT), ducând la o nouă paradigmă în recuperarea şi reciclarea deşeurilor. Citește mai departe...

Un viceprimar este acuzat ca a taiat cu toporul piciorul unei vaci Caz de o cruzime ieşită din comun, în localitatea brăileană Şuţeşti. Joi seară, o vacă s-a ales cu piciorul drept din spate tăiat, pentru că ar fi intrat pe un teren privat. Atât proprietarul animalului, cât şi cei de la Protecţia Animalelor îl suspectează pe viceprimarul comunei, proprietarul terenului din incinta fostului C.A.P. Bovina ar […] The post Un viceprimar este acuzat că a taiat cu toporul piciorul unei vaci appeared first on Cancan.ro.

Dani Oțil a rabufnit de Halloween: „Nu suport sa dansez cu unele dintre voi!” VIDEO Dani Oțil a spus-o pe față, atunci când, în cadrul emisiunii de marți, ”Neața cu Răzvan și Dani”, a avut o invitată îmbrăcată în dovleac. El a spus că e mai degrabă o costumație de Halloween. Apoi, vedeta a spus că nu suportă să danseze sau să vorbească stând atât de aproape de interlocutor. „Nu […] The post Dani Oțil a răbufnit de Halloween: „Nu suport să dansez cu unele dintre voi!” VIDEO appeared first on Cancan.ro.