Era beat si a mers, fara sa stie, 500 de km cu UBER! Cat are de platit americanul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unui american i-a placut atat de mult intr-o seara alcoolul, incat in loc sa introduca destinatia la care dorea sa ajunga, a cerut sa fie transportat la 500 de kilometri distanta, in orasul sau natal, scrie Sky News. Acum, daca e sa carcotim, nu putem sa ne dam cu parerea asupra motivului care i-a produs aceasta gaura in buzunar, daca a fost din cauza faptului ca era beat, sau american? Kenny Bachman a iesit in oras cu prietenii, in Morgantown, West Virginia. Dupa o noapte de baut, barbatul a apelat la serviciile Uber, pentru a merge de la carciuma, acasa. Din greseala, sau poate nostalgic, a introdus adresa locului in care s-a nascut si a copilarit, din New Jersey, aflat la aproape 500 de kilometri distanta. UE vrea mai multi ...