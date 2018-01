Era gravida si a vrut sa-si opereze nasul ca sa arate mai bine, dar doctorul i-a spus ca nu poate face acest lucru decat daca renunta la fatul din burta! Care a fost decizia fetei: La un asemenea raspuns nu se astepta nimeni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cazul de mai jos a socat comunitatea unui orasel din Marea Britanie si a starnit dezbateri aprinse. Tanara din imaginile alaturate, care are doar 25 de ani si este deja mama a 3 copii, are o pasiune pentru operatiile estetice, avand mai multe interventii de acest gen la activ. Si-a umflat buzele, pometii, si-a tatuat sprancenele si a platit aproape 5.000 de lire pentru a-si pune silicoane. Urmatoarea operatie pe care o avea pe lista era nasul, insa cand a fost la controlul initial medicul i-a spus ca nu poate realiza interventia, deoarece era insarcinata. Dupa ce a aflat acest lucru, Josie Cunningham a luat o decizie socanta: a facut avort in a 12-a saptamana de sarcina, doar pentru a se putea opera si obtine nasul mult visat ...