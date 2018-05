Era inevitabil! Da, e adevarat! Toata lumea se astepta la asta! PENSIILE...

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 42,53 miliarde de lei, la 31 martie 2018, in crestere cu 25,22% fata de nivelul de la 31 martie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).



Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 25,95 miliarde de lei, respectiv 61,03%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 8,65 miliarde de lei (20,35%). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,54 miliarde de lei, respectiv 8,33% din totalul activelor.



Conform datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor de pensii de pe Pilonul II era de 42,529 miliarde de lei, la 31 martie 2018, iar valoarea activului net era de 42,509 miliarde de lei.



Fondurile de pensii private obligatorii aveau 7,111 milioane de participanti. Conform datelor ASF, de la inceputul colectarii in sistem, au fost virate contributii pentru 6,97 milioane participanti. In luna ianuarie 2018, au fost virate contributii pentru 4,018 milioane participanti, iar pentru 3,070 milioane nu au fost virate contributii.



