Eram sigur ca nevasta mea ma insala. Mi-a zis ca de ziua ei pot sa ma duc cu prietenii mei la pescuit, ca ea oricum o sa fie la munca

Va facem cunostinta cu o noua poveste din categoria “nu stim daca este reala dar ne-ar placea tare mult sa fie”. Un barbat incepe sa banuiasca tot mai mult ca sotia ii pune coarne. Ce face el? Nu, nu o confrunta. Ci asteapta sa se convinga ca este adevarat, sa stranga mai multe dovezi ale infidelitatii ei. Si, nu in ultimul rand, sa planuiasca o razbunare simpla dar mai mult ca perfecta.

Sa-i aflam patania:

“Aveam sentimentul ca ma insala, dadea tot mai multe semne ca am dreptate, odata cu trecerea timpului. Mereu zambea si radea cand isi butona telefonul; daca o intrebam ce este, zicea ca e mama ei la celalalt capat. Asa-zisul stat peste program la birou aproape zilnic; dar cand sunam acolo, colegii ei spuneau ca plecase de ceva timp. Cand am confruntat-o, mi-a zis – razand cu gura pana la urechi – ca e doar o gluma de a lor.

Cea mai clara dovada ca nu mi se pare am primit-o cand s-a dus dupa lapte la 11 si jumatate noaptea si s-a intors pe la 2. Sfatul pe care il dau oricarei persoane care crede ca este inselat este simplu: angajeaza un detectiv particular. Acesta va strange dovezi palpabile care te vor ajuta mai mult decat crezi la procesul de divort.

Cateva luni s-au scurs si a venit ziua ei. Stiu ce te gandesti, tu cel care citesti asta: de ce am asteptat atata timp pana sa o confrunt si de ce a trebuit sa o fac tocmai de ziua ei. Raspunsul la prima intrebare este simplu: am vrut sa strang cat mai multe dovezi sa-i dau avocatului meu si, totodata, sa rezolv tot ce trebuie pentru o noua locuinta. In ceea ce priveste a doua intrebare… era OBLIGATORIU sa fie de ziua ei. Nu de alta, dar… Am intrebat-o ce vrea sa faca de ziua ei si ea mi-a zis sa plec din oras cu baietii ca ea va fi la munca atunci, ca nu vrea sa se serbeze, nu vrea sa i se reaminteasca faptul ca imbatraneste.

Ca sa nu mai spun ca am gasit o sticla de sampanie si 2 pahare bine ascunse in dulap… Am crezut ca imi pocneste ceva pe creier atunci, jur! Asa ca am facut exact ce ar face un barbat sensibil: mi-am strans cateva lucruri si m-am dus la un prieten, prefacandu-ma ca am plecat din oras. De acolo am luat legatura cu parintii ei si cu cativa prieteni apropiati. Le-am spus ca vreau sa ii fac o maaaare mare surpriza de ziua ei: sa dam buzna peste ea in camera cu tort, baloane, confetti etc. Suna amuzant, nu? Ei bine, chiar a fost! He he…

Le-am dat tuturor celor implicati intalnire in fata aaprtamentului nostru la 8:30 dimineata. In linstea cea mai profunda, ne-am strecurat toti pe nesimtite in casa si apoi in fata dormitorului, cu mama ei in frunte, tinand mandra si entuziasmata tortul in maini si ranjind de la o ureche la alta. Trantesc tare usa de perete si tipam toti: SURPRIZAAAAAA!

Eh, surpriza a fost de partea noastra si de partea cealalta a usii, cu sotia mea si amantul ei in prim-plan si goi pusca, holbandu-se la noi socati. Mama scapa tortul, sora tipa, tatal incepe sa racneasca din toate puterile. Iar eu… eu ma prefac ingrozit si indurerat de spectacolul din fata noastra, in timp ce prietenii ei se agita si tipa, incercand sa ne scoata pe toti afara din camera.

Sotia mea, pardon, fosta mea sotie plange in pumni si striga spre mine “Cum ai putut?!?”, in vreme ce amantul se impleticeste, incercand sa-si traga cat mai repede o pereche de pantaloni pe el in timp ce evadeaza din caminul conjugal.

E inutil sa mai spun ca a fost unul dintre cele mai frumoase cadouri aniversare pe care le-am facut…

