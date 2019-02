Șerban Nicolae acuza ca 10% din amendamentele Opoziției la buget depașesc PIB-ul Romaniei - Sunteți ipocriți și incoerenți

Șerban Nicolae, liderul senatorilor PSD, sustine că 10% dintre amendamentele parlamentarilor Opoziţiei la bugetul de stat pe anul 2019 depăşesc PIB-ul României pe următorii trei ani, acuzându-i pe acestia ca sunt "ipocriţi şi incorecţi".

"Fac o precizare şi legată de structura votului la legea bugetului de stat - cei care votează 'pentru', nu întâmplător sunt şi cei care îşi asumă obligaţia de a-l aplica, pentru că noi nu avem doar responsabilitate de a susţine Guvernul, ci şi de a urmări execuţia bugetară. Pentru ceilalţi este foarte comod să propună, să declare, dar să nu îşi asume nimic. Am avut o tentativă, nu am abandonat-o încă, de a pune cap la cap toate amendamentele Opoziţiei, la 10% dintre ele deja am depăşit PIB-ul României pe următorii trei ani, ceea ce arată că sunteţi şi ipocriţi şi incorecţi", a declarat, vineri, Şerban Nicolae, în plenul Parlamentului, după votul bugetului de stat, potrivit Agerpres El a susţinut că Opoziţia doreşte majorarea alocaţiilor pentru copii numai atunci când nu se află la guvernare.

"Majorarea alocaţiei de stat pentru copii o faceţi numai atunci când nu sunteţi la guvernare, atunci când sunt cei de la PSD şi aliaţii lor la guvernare. Atunci când aţi fost la guvernare aţi tăiat salarii, adică exact veniturile părinţilor copiilor de care vă plângeţi. Şi în sală, aici, l-am văzut şi pe cel care a tăiat şi o să vă dau o replică cândva, pentru că să ştiţi că nu sunt deloc sfios şi dacă cumva aveţi impresia că mă sperii o să vă dau o replică. (...) Aş vrea să fie foarte clar că majorarea alocaţiilor bugetare şi-a amintit cineva că este în programul de guvernare al PSD-ALDE se va face de acest Guvern dintr-o sursă reală şi stabilă, sustenabilă pentru perioada următoare", a spus senatorul.



Şerban Nicolae a îndemnat Guvernul să respecte Parlamentul şi să execute bugetul aşa cum s-a angajat.



Liderul senatorilor social-democraţi a mai spus că doreşte să fie ultimul an în care se discută, după începerea anului calendaristic, de bugetul pe anul în curs.



"Aş fi vrut să nu mai văd şicane cu două ministere fără titulari de portofoliu, cu aviz pe structurile de forţă care întârzie nepermis de mult şi în general aş vrea să văd responsabilitate şi loialitate în îndeplinirea funcţiilor publice. (...) Aş vrea să nu mai văd declaraţii de păreri personale şi păreri personale", a declarat Nicolae.