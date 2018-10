Șerban Nicolae, reacție dura la criticile prim-vicepreședintelui CE: “Te-ai acoperit deja de rușine. Demisioneaza, Frans Timmermans! Urgent!”

Senatorul PSD Șerban Nicolae arată, într-o postare pe Facebook, că prim-vicepreședintele Comisiei Europene ar trebui să demisioneze după declarațiile făcute ieri în cadrul dezbaterilor din Comisia pentru Libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European. Parlamentarul român precizează că Frans Timmermans susține abuzurile. “FRANS TIMMERMANS, DEMISIA! Declarațiile făcute ieri în cadrul dezbaterilor din a Parlamentului The post Șerban Nicolae, reacție dură la criticile prim-vicepreședintelui CE: “Te-ai acoperit deja de rușine. Demisionează, Frans Timmermans! Urgent!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.