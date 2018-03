Erdogan a produs stupoare in intreaga lume, facand o fetița sa planga. Ce a indemnat-o liderul turc sa faca / VIDEO

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a produs stupoare când, în timpul unui discurs rostit în sudul Turciei, a adus pe scenă o fetiţă îmbrăcată în uniformă militară, pe care a îndemnat-o "să moară ca un martir", în timp ce aceasta plângea, a relatat miercuri publicaţia belgiană Le Soir, potrivit agerpres.ro.

În cursul congresului formaţiunii sale, Partidul Dreptăţii şi Dezvoltării (AKP), desfăşurat în oraşul Kahramanmaras, în 24 februarie, preşedintele turc a decis să urce pe scenă o fetiţă îmbrăcată în uniforma forţelor speciale. Timorată, ea i s-a alăturat lui Erdogan, care a declarat: "Dacă va muri ca un martir, va fi acoperită cu un drapel, cu voia lui Allah!", relatează Le Figaro."Ea este pregătită pentru orice" , a adăugat preşedintele turc, în timp ce fetiţa părea vizibil speriată, completează Le Soir.

El a îmbrăţişat-o, fiind aclamat de mulţimea din sală, care scanda: "Şefule, du-ne la Afrin!", în timp ce preşedintele turc ţinea un discurs de susţinere a trupelor turceşti angajate în Siria.

Scena, care a fost difuzată în direct de televiziunea naţională, a generat rapid polemică. "Să faci să vină un copil pe scenă în faţa a mii de persoane şi să-i binecuvântezi moartea este o mare eroare. Niciun copil nu ar trebui vreodată să fie în umbra armelor şi ca faţă a războiului", a declarat Veli Aqbaba, vicepreşedintele Partidului Republican al Poporului (CHP) principalul partid al opoziţiei pentru Daily Telegraph. Lui i s-a alăturat rapid şi Partidul Democrat al Popoarelor (HPD) . Pe contul său de Twitter, partidul a denunţat cuvintele lui Erdogan.



În timp ce ONU a declarat un armistiţiu umanitar de 30 de zile în Siria, din 25 februarie, încă de a doua zi guvernul turc a anunţat că noi unităţi ale forţelor speciale, ale poliţiei fuseseră desfăşurate în nord-vestul Siriei. O manevră care lasă să se presupună confruntări urbane împotriva miliţiei kurde din Unităţile de apărare a poporului (YPG). Turcia şi-a exprimat duminică intenţia de a combate organizaţii teroriste în Siria.

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan using a weeping six-year-old onstage during a speech as a propaganda tool. He told her she would be honored if she were martyred pic.twitter.com/y9OiCdG8W3