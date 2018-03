Erdogan anunta ca va extinde ofensiva impotriva militiilor kurde UPG din Siria

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Recep Tayyip Erdogan a afirmat luni ca Turcia isi va extinde ofensiva in nordul Siriei si la alte localitati controlate de o militie kurda, dupa ce fortele Ankarai au cucerit enclava Afrin, scrie AFP. "Dupa ce am preluat ieri (duminica) controlul asupra orasului Afrin, am lasat in urma etapa cea mai importanta a operatiunii" "Ramura de masiln", a declarat Erdogan. "Acum, dupa (Afrin), vom continua acest proces pana la distrugerea totala a acestui coridor pe care il constituie Minbej, Ain al-Arab (numele arab al Kobane), Tal Abyad, Ras al-Ain si Qamichli", a spus Erdogan, la Ankara. Turcia califica drept "coridor terorist" fasia de teritorii controlata de grupari kurde ...