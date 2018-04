Erdogan, atac DUR la adresa autorilor presupusului atac chimic din Siria: "Vor plati!"

Recep Tayyip Erdogan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a condamnat marti cu fermitate pe autorii presupusului atac chimic soldat cu zeci de morti in Ghouta orientala (Siria), afirmand ca ei trebuie sa plateasca un ‘pret ridicat’, ‘Blestemati fie cei care au comis acest masacru, oricine ar fi ei. Cei care au comis acest masacru vor plati in mod inevitabil un pret ridicat’, a declarat Erdogan intr-un discurs la Ankara. Peste 40 de persoane au fost ucise sambata intr-un presupus atac chimic impotriva orasului Douma, controlat de rebeli in Ghouta orientala, potrivit Castilor albe si organizatiei neguvernamentale Syrian American Medical Society. Erdogan si-a exprimat ‘ingrijorarea& ...