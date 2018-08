Erdogan, razboi total cu SUA: Nu am capitulat si nici nu vom capitula

RecepErdogan and Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis sambata ca tara sa nu va capitula in fata amenintarilor SUA si va combate 'jocurile' care ii afecteaza economia, referindu-se la tensiunile dintre Ankara si Washington provocate de refuzul autoritatilor turce de a-l elibera pe pastorul american Andrew Brunson si al caror ultim efect a fost scaderea ratingului Turciei de catre doua mari agentii de evaluare financiara, transmit agentiile dpa si AFP. 'Unii ne ameninta prin economie, prin sanctiuni, rata de schimb, dobanzi si inflatie', a spus Erdogan in discursul sustinut la conventia anuala a formatiunii sale politice, Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP). 'Dar no ...