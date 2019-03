Eroare totala a pilotilor! Un avion al companiei British Airways a ajuns in Scotia, in loc de Germania! Care a fost cauza acestei greseli

British Airways google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pasagerii unui zbor al companiei British Airways au decolat luni dimineata de pe Aeroportul London City spre Dusseldorf. In momentul aterizarii, atat pilotul, cat si pasagerii au fost intampinati cu o mare surpriza, atunci cand avionul lor a ajuns de fapt, in capitala scotiana, Edinburgh. Eroarea a fost cauzata de un plan de zbor incorect, ceea ce a condus ca echipajul de zbor sa creada ca zborul avea legatura cu Edinburgh. Zborul a fost operat de compania germana de leasing WDL Aviation, in numele companiei aeriene BA CityFlyer. Planul de zbor incorect a fost depus la birourile WDL Aviation din Germania. Dupa aterizarea in Edinburgh, avionul a decolat pentru a doua oara, de data aceasta, in di ...