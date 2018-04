Eroina care a evitat o catastrofa dupa ce motorul avionului pe care-l pilota a explodat in zbor

Eroina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O persoana a murit si alte sapte au primit ingrijiri medicale dupa ce un motor al aeronavei companiei Southwest Airlines, care efectua o cursa pe ruta New York - Dallas, a explodat in zbor. O fereastra, aripile si fuzelajul au fost afectate in urma acestui incident, avionul fiind nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul din Philadelphia. Avionul decolase de pe aeroportul La Guardia, din New York si se indrepta catre Dallas, Texas, avand la bord 143 de pasageri si cinci membri ai echipajului. Aeronava s-a depresurizat dupa ce un motor a cedat, la o altitudine de circa 10.000 de metri. La cateva secunde dupa explozia motorului aeronava a cazut in gol aproape 50 de metri. Mastile de oxigen au cobora ...