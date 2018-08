Eroul zilei! Un politist a preferat sa fie batut decat sa i se fure pistolul! Agresorii l-au atacat din senin

Politist batut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O patrula mixta de politie a fost atacata de doi indivizi in zona strandului din Piatra Neamt. Cei doi agenti au fost batuti, iar agresorii au vrut sa fure si pistolul. O patrula mixta formata dintr-un politist local si un agent de la Politia Municipiului Piatra Neamt a fost agresata duminica dimineata, 12 august, de doi scandalagii, in strandul din oras. Cei doi politisti au fost atacati de doi tineri, de 23 si 29 de ani, fratii Andrei Ionut si Ovidiu Constantin Niculescu, chiar in momentul in care au coborat din masina de interventie. Politistul local a fost trantit la pamant, iar agresorii au facut acelasi lucru cu agentul Giuliano Ursu dupa care l-au lovit cu pumnii si picioarele incercand sa-i sust ...