Escrocheria care a inșelat mii de romani! Ce presupune metoda și cum sa te ferești de ea

Mihai Tudose: "Sunt tensiuni, inflexiuni, in partid. Si eu am avut conflicte cu Carmen Dan" Mihai Tudose a declarat la Neptun, că şi el a avut un conflict cu Carmen Dan, dar a refuzat sa spună dacă ministrul trebuie să plece din funcţie. Citește mai departe...

Razboi total intre Firea si Carmen Dan, la intalnirea liderilor PSD la Neptun. Dragnea tace in continuare LIVE Liderii PSD s-au reunit sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) . Printre subiectele de discutie s-a aflat si o disputa intre Gabriela Firea si Carmen Dan, pe marginea interventiei MAI din 10 august, dar si anuntul lui Liviu Dragnea ca nu va candida la prezidentiale si su ...

Primar PSD, despre protestatari: Cei care ies in strada sunt mai handicapati decat toti handicapatii Primarul PSD al comunei constantene Ion Corvin, Marcela Radulescu, a declarat presei ca romanii veniti sa protesteze la Scoala de vara a femeilor PSD de pe litoral, pe 31 august, sunt "mai handicapati decat toti handicapatii".

Sange in PSD! CULISELE cooptarii Corinei Crețu la FRONTUL anti-Dragnea. Rolul lui Rus! EXCLUSIV SURSE După ce a încasat mai mult decât putea duce în cadrul unui CEx ostil – unde a fost acuzată la scenă deschisă că e de par ...

O butelie a explodat intr-un apartament din Galați! O femeie a fost ranita O femeie a suferit arsuri după ce o butelie a explodat într-un apartament dintr-un bloc din Galați, deflagraţia nefiind urmată de incendiu. Potrivit pompierilor, explozia a avut loc sâmbătă într-un apartament al unui bloc de locuințe din Galați. Proprietara apartamentului a suferit arsuri la picioare și a fost transportată la spital. ”Au fost afectate cinci […] The post O butelie a explodat într-un apartament din Galați! O femeie a fost rănită appeared first on Cancan.ro.

Ecaterina Andronescu: PSD trebuie sa isi schimbe atitudinea fata de romanii din diaspora Senatorul PSD Ecaterina Andronescu spune că PSD trebuie să îşi schimbe atitudinea faţă de românii din diaspora, care au ...

Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade s-a produs in județul Vrancea Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs sâmbătă, la ora 15.53, în județul Vrancea, la adâncimea de 124 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, oraşele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Nehoiu (34km), Covasna (46km), Întorsura Buzăului (56km), Târgu Secuiesc (58km) și Buzău (58km). […] The post Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade s-a produs în județul Vrancea appeared first on Cancan.ro.

Interventie de urgenta in Muntii Fagaras! Un copil de 8 ani a cazut in zona Varfului Caltun Un copil de 8 ani a fost rănit la cap și picioare, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut în timp ce se afla în zona Vârfului Călțun din Munții Făgăraș, iar salvatorii montani intervin pentru a-l prelua. Potrivit Salvamont, copilul de 8 ani s-a accidentat după ce a căzut în zona Vârfului Călțun (2.527 metri) […] The post Intervenţie de urgenţă în Munţii Făgăraş! Un copil de 8 ani a căzut în zona Vârfului Călţun appeared first on Cancan.ro.

LITORALUL pentru toti, din 2 septembrie. Preturile incep de la 150 de lei LITORALUL pentru toţi, din 2 septembrie. Preţurile încep de la 150 de lei