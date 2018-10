Esec total. Detalii incendiare de pe urma scrutinului pentru referendum din Iasi. Iata cum s-a derulat votul in judet

Referendum google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Referendumul pentru redefinirea Constitutiei Romaniei nu a reusit sa atinga cifra necesara pentru a fi aprobat • Nici iesenii nu s-au inghesuit sa iasa la urne, desi votul s-a intins pe durata a doua zile. Au fost sectii unde numarul votantilor nu a depasit degetele de la maini, in timp ce in alte sectii, scandalul a fost la ordinea zilei • Numarul celor care au iesit la vot in judetul Iasi s-a situat in media nationala • Nici discursurile politicienilor nu au avut darul de a schimba ceva Referendumul derulat pe parcursul a doua zile privind revizuirea Constitutiei Romaniei nu a intrunit pragul minim de prezenta pentru a putea fi validat. Desi la urne s-au prezentat peste 20 la suta d ...