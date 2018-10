Esecul referendumului a dat peste cap toate sondajele de opinie, asteptarile Bisericii si ale partidelor. Ce s-a intamplat?

De ce nu a fost validat referendumul, desi mai multe institute de sondare a opiniei publice au publicat date care estimau o prezenta la vot peste pragul impus de lege? A fost un esec rasunator, datele prezentate de catre aceste institute au fost supraevaluate cu cel putin zece procente, in conditiile in care, marja de eroare anuntata e in limita de +/- 3%.