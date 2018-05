google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este cea mai usoara metoda pentru a creste rosii mari si delicioase. Eu am invatat sa le cresc corect urmand sfaturile din acest articol Ce trebuie sa faceti daca doriti sa cultivati si dumneavoastra rosii ? Probabil etapa cea mai dificila va fi sa alegeti un soi din cele peste 10.000 existente. Bineinteles, ar fi de dorit un soi autohton, fiind deja cunoscut ca rosiile romanesti sunt printre cele mai gustoase. Chiar si incepator fiind in ale gradinaritului, un lucru este sigur. Puteti in functie de marime si aspect sa diferentiati rosiile in asa fel incat sa faceti cea mai potrivita alegere pentru gradina dumneavoastra. Cand cumparati seminte sau chiar plante deja crescute, incercati sa alegeti soiurile care se potrivesc cel m ...