Este fabulos cat au cheltuit parintii lui Hamude pentru studiile concurentului de la ''Puterea Dragostei''

Acum s-a aflat unde a invatat Hamude si cat au cheltuit parintii lui pe liceu. Hamude de la ''Puterea Dragostei'' a scris pe pagina de socializare unitatea de invataman pe care a absolvit-o. Concret, Hamude a invatat la Scoala Americana Internationala, o instituie privata si de prestigiu din Bucuresti. Conform datelor de pe site-ul liceului, un an de studii costa 20.000 de euro. Taxa difera de anul in care te aflii, asadar, in clasa a IX-a si a X-cea, parintii lui Hamude au trebuit sa scoata din buzunare nu mai putin de 40.790 de euro, ulterior, pentru clasele a XI-a si a XII-a inca 40.840 de euro, un total de 81.630 de euro. Daca acesta a invatat si in clasele V-VIII tot la aceeasi unitat ...