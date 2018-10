Este ficatul de pui o sursa de fier sau de toxine pentru organismul nostru?

ficat

Ficatul este o sursa excelenta de fier, astfel ca in 100g de ficat se gasesc 7-12g de fier.

Totodata, ficatul este o sursa foarte bogata de zinc si seleniu, minerale ce joaca au un rol important in stimularea imunitatii.

Ficateii de pui contin si o cantitate mare de vitamina B12. Aceasta vitamina contribuie la producerea globulelor rosii si, de regula, previne anemia.

Este recomandat ca ficatul de pasare sa nu lipseasca nici din dieta celor mici, nici din dieta persoanelor adulte.

Pentru o mai buna asimilare a fierului, ar fi bine ca atunci cand mancam ficateii de pui sa ii stropim cu putina zeama de lamaie. Vitamina C din lamaie stimuleaza asimilarea fierului din ficat.

Ficatul de pui este, totodata, o sursa excelenta de vitamina A, care protejeaza si imbunatateste vederea.

De aceea, persoanelor care au probleme cu vederea le este recomandat consumul de ficat de pasare. Previne aparitia cancerului de colon

Acid folic este o alta substanta care se afla in abundenta in ficatul de pui. Acidul folic nu doar ca previne aparitia cancerului de colon, dar se recomanda si femeilor tinere care folosesc anticonceptionale.

Mentine sanatatea glandei tiroide. Ficatul de pui abunda in seleniu – un mineral care mentine nivelul de iod necesar bunei functionari a glandei tiroide.

Mentine tesuturile sanatoase. Descuamarea pielii din jurul gurii, a nasului sau buzele uscate sunt semne ale carentei de vitamina B1. Riboflavina sau vitamina B1 este responsabila pentru buna crestere si refacere a tesuturilor.

Mentine sanatatea pielii, a parului si a unghiilor. Una dintre misiunile proteinelor din organism este de a hrani parul, unghiile, pielea si muschii, asigurandu-le un aspect sanatos.

Specialistii ne atrag atentia ca proprietatile benefice ale ficatului sunt valabile doar in cazul animalelor crescute in conditii naturale, ferite de pesticide, hormoni de crestere sau alti compusi chimici cu potential daunator pentru organismul uman.

Cand devine ficatul de pui toxic pentru organism?

„In cazul animalelor crescute in conditii improprii, mai multe studii au evidentiat acumularea unor metale grele in organele acestora, in special in ficat.

Au fost descoperite elemente precum arsenicul, cadmiul sau plumbul, in doze care pot pune in pericol sanatatea umana.

Asadar, daca nu cunoasteti provenienta ficatului pe care il cumparati, ar fi mai bine daca ati evita consumarea acestui organ”, recomanda nutritionistul Adina Rusu.

De asemenea, consumul acestui organ NU este recomandat persoanelor cu hipercolesterolemie sau persoanelor care sufera de guta.

Cum alegem corect ficatul? Termenul de valabilitate al ficatului este de doar 48 de ore. Ficatul de pui calitativ trebuie sa fie de culoare maro, cu o nuanta bordo.

Ficatul de pui cu o culoare deschisa, galbena sau o nuanta foarte inchisa nu merita sa fie cumparat, deoarece poate exista riscul ca pasarea sa fi fost bolnava.

Acest produs poate fi contaminat cu salmonella sau Campylobacter – boli infectioase care se pot transmite de la pasare la om si care pot provoca slabiciune, dureri de cap, creseterea temperaturii pana la 38 de grade, diaree.

In nici intr-un caz nu cumparati ficat de pui pe suprafata caruia sunt vizibile pete verzi. Se recomanda consumul doar de ficat proaspat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.