Este important ca la botez copilul sa primeasca numele unui sfant? Printele Calistrat de la Manastirea Vladiceni din Iasi va lamuri aceasta situatie doar la BZI LIVE

Este o moda ca parintii sa puna numele copilului in functie de personajul preferat dintr-o telenovela, fotbalistul indragit sau alte personaje din lumea filmului. Sunt si cazuri in care copilul a primit numele unei marci auto. De asemenea, este la moda ca micutul sa aiba doua sau chiar trei prenume. In ultimii ani tot mai putini parinti aleg numele unui sfant pentru copil. Joi, 30 august 2018, de la ora 12.30, in studioul BZI LIVE vine parintele Calistrat Chifan unul dintre cei mai iubiti duhovnici din Romania. Parintele Calistrat de la Manastirea Vladiceni din Iasi, invitatul moderatoarei Roxana Caraiman de joi, va lamuri aceste aspecte la BZI LIVE. Urmaritorii nostri pot adresa intrebari marelui duhovnic in timpul emisiun ...