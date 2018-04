"Este in metastaze, se cam duce, incet, incet..." Anunt dureros al lui Dan Negru

Dan Negru

Dan Negru face noi declaratii socante, dupa cele legate de trofeul Ursul de Aur, decernat unui film romanesc – declaratii care au declansat un adevarat scandal in lumea cinematografiei autohtone. Desi se bucura de succes pe micul ecran, bate record dupa record in materie de ratinguri si tine de 18 ani Revelioanele de la Antena 1, prezentatorul e pesimist in privinta viitorului televiziunii.

Dan Negru da cartile pe fata. "Am o viata familiala foarte banala, foarte banala... Nu sunt deloc ca multi dintre cei care apar la televizor. (...) Eu sunt casatorit cu sotia mea de 15 ani. Clasic! Prima mea casatorie, prima ei casatorie, doi copii: baiat, fetita. Mama si tata au fost casatoriti 45 de ani, pana cand tata a murit. Banal, fara sa fie divortati, impreuna”, a spus Dan Negru.

„Socrii mei sunt casatoriti de 45 de ani, impreuna, unul cu altul, nedivortati, doi copii… Banal, adica nu e nimic cu scandal, nu e nimic cu divort, nu e nimc cu copii din alta casatorie. Adic am o viata atat de banala familiala, deloc vandabila pe TV. (...) Cei care apar la TV au altfel de familii, complicate, cu 7 divorturi... (...) Nu mi-as dori pentru copiii mei viata de televiziune sau viata de showbiz, niciodata.

Dan Negru da cartile pe fata: In televiziune se intra cu pile

“Televiziunea este in metastaza. Televiziunea ca job, ca business e in metastaza, se prabuseste, nu mai functioneaza. Nu va mai functiona in anii care vin. Functioneaza prin prisma unor drepturi de televizare pe fotbal, pe sport”, crede Negru.“Marile companii, Amazonul, vor sa dea lovitura de gratie televiziunii si sa cumpere drepturile de fotbal peste tot. In clipa in care televiziunea ca business o sa piarda si sportul… Filmul nu-l mai are, oamenii se uita pe Netflix, au evadat de mult. Divertismentul functioneaza pentru un tip de categorie de oameni, nu mai ai rabdare sa te uiti la divertisment la TV, asa ca e in metastaza. Noi avem, incet, incet, meserii defavorizate”, a continuat el.

O prezenta discreta – se tine departe de lumea mondena si face naveta intre Bucuresti, Chisinau si Timisoara natala -, Negru spune ca in meseria pe care o practica de ani buni nu si-a facut prieteni si ca acest cuvant nu mai exista in breasla. “Lumea s-a rupt. O fi mai bine asa. Cred ca e mai bine asa, pana la urma. In showbiz nu mai am prieteni. Nu prea pun pret pe… Am prieteni in alta lume. Sotia mea e medic stomatolog, n-are nicio legatura cu lumea asta. Se uita la televizor asa, disperata de mine, trece prin camera si «mama, iarasi te uiti la toate prostiile!». Copiii mei stau departe de televizor, asa ca n-am prietenii in lumea asta. Sunt un sociopat de showbiz”, declara prezentatorul TV.

“Televiziunea este in metastaza. Televiziunea ca job, ca business e in metastaza, se prabuseste, nu mai functioneaza. Nu va mai functiona in anii care vin. Functioneaza prin prisma unor drepturi de televizare pe fotbal, pe sport”, crede Negru.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.