Este INCREDIBIL! Cei care isi bat nevestele vor scapa! Este LEGE 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care va permite, in cazul violentei in familie, dezincriminarea agresorului in cazul in care ajunge la impacare cu victima la prima plangere penala, dar nu si la urmatoarele. Desi Romania s-a angajat printr-o conventie internationala ca nu va tolera actele de violenta in familie, Parlamentul are alta interpretare. Alesii din Senat au taraganat o initiativa pentru schimbarea Legii privind prevenirea si combaterea violentei in familie pana cand aceasta nu a mai fost discutata in plen, de toti parlamentarii, fiind adoptata tacit, marti, in forma sa initiala. Proiectul initiat de deputati si senatori ai UDMR, dar care a primit si semnaturile de sustinere de la parlamentari ai PSD, PNL si U ...