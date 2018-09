Este incredibil cum a disparut teza de doctorat a lui Florian Coldea! Niciodata in istorie nu s-a intamplat asa ceva

Florian Coldea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalista Emilia Sercan iese la rampa cu o noua ancheta exploziva in PressOne, in contextul in care teza de doctorat a generalului Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a disparut in vara lui 2015 de la Biblioteca Nationala a Romaniei. Potrivit jurnalistei, teza de doctorat a lui Florian Coldea a fost solicitata de directoarea Bibliotecii Universitatii Politehnica, insa nu a fost returnata nici pana azi, desi au trecut de atunci 1.140 de zile. Mai mult, potrivit sursei citate, cel care a dirijat operatiunea „imprumutului interbibliotecar” este fostul ministru al Educatiei, rectorul Universitatii Politehnica, Mihnea Costoiu, un „apropiat al lui Florian Coldea”. D ...