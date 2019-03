Este incredibil! Iata cum Laura Codruta Kovesi le ordona procurorilor sa 'fenteze' legea

Laura Codruta Kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noi detalii ies la iveala. Totul are legatura cu Laura Codruta Kovesi. Intr-un interviu oferit de judecatoarea Gabriela Baltag, membru CSM, a vorbit despre ordinele pe care Kovesi le dadea procurorilor din Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Aceste ordine vizau dosarele trimise in instanta si le cerea procurorilor sa trimita doar acei suporti din convorbirile sau inregistrarile relevante pentru cauza. Masura este una socanta deoarece Codul de Procedura Penala prevede ca tot suportul trebuie trimis catre instanta. Corespondenta secreta Laura Codruta Kovesi-Camelia Bogdan „Acest ordin despre care nu o data am auzit si noi, pe surse, ca ar exista ceva indicatii, am sperat ca nu este o rea ...