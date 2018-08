Este lege! Bugetarii vor avea un nou spor! Poate ajunge si la 2000 de lei! Cine beneficiaza

s604x0 Bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua categorie de bugetari se alege cu venituri mai mari. Este vorba de angajatii Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP) care vor primi un spor pentru "complexitatea muncii" de 15 la suta din salariu de baza. Asta inseamna chiar si 2000 de lei in plus lunar. Legea, care acorda functii si atributii suplimentare CNSP, inclusiv de a se ocupa de proiectele strategice de investitii derulate in parteneriat public – privat, si care contine si o prevedere referitoare la salariile angajatilor, a fost promulgata marti de presedintele Klaus Iohannis. Programul "Investeste in tine" vine in ajutorul tinerilor! Iata cum poti lua bani de la stat "Personalul din cadrul Comisi ...