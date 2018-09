Este lucrul care intinereste o femeie – Important e sa-l afli cat mai devreme

tinerete google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toate femeile isi doresc sa fie mereu tinere si frumoase, iar pentru asta ele depun mult efort si fac multe investitii. Cu parere de rau, nu orice femeie este gata sa-si iroseasca timpul pe asta, invocand diferite scuze legate de „copii, sot, curatenie s.a.” De fapt, pentru a arata bine si fresh nu e nevoie neaparat de o groaza de timp si de bani. Stilul nostru de viata este mult mai important pentru aspectul exterior decat procedurile spa si cremele scumpe. Daca vrei sa afli ce sa faca o femeie de peste 40 de ani pentru a-si mentine tineretea, citeste in continuare. Sport Nu este neaparat sa petreci ore in sir la sala. Pentru a-ti mentine corpul in forma este suficient sa faci dimineata gimnastic ...