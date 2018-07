Este oficial! Alexandru Arsinel a fost inlocuit de cei de la Catena - FOTO

Alexandru Arsinel 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Catena a investit enorm in publicitate si marketing. De altfel este singura farmacie de pe piata care si-a ales mai multi ambasadori si a filmat zeci de reclame cu acestia. Cu Stela Popescu si Alexandru Arsinel, reprezentantii companiei au batut palma in urma cu mai bine de 9 ani, iar disparitia iubitei actrite a lasat un gol imens in sufletele romanilor. Pentru ca faceau un cuplu pe scena de peste 40 de ani, sefii de la Catena au considera ca trebuie sa incheie contractul si cu Alexandru Arsinel, pentru ca imaginea acestuia ar aminti de suferinta lasata in urma de marea doamna a teatrului romanesc. Si astfel el a fost inlocuit cu un coleg mult mai tanar. Este vorba despre actorul Cristian Simion, ...