Este OFICIAL! Ce se intampla cu orele pierdute de elevi in mini-vacanta de 1 mai

Executivul a stabilit printr-o hotarare, ca ziua de luni, 30 aprilie, sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul public dar si pentru elevi, facand astfel legatura intre zilele nelucratoare de weekend, 28-29 aprilie, si ziua libera de 1 Mai. Dupa minivacanta, vine si vestea proasta, ziua de 30 aprilie va trebui recuperata de majoritatea bugetarilor pana pe 11 mai. Cursurile se recupereaza in functie de decizia fiecarei unitati de invatamant. Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie sa fie zi libera pentru angajatii din sistemul bugetar. Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca a fost luata aceasta decizie avand in vedere ca marti, 1 mai, este zi libera in conform ...