Este oficial cel mai scump oras din Romania. Preturile, cu 14% mai mari ca in Bucuresti

Apartamentele s-au scumpit in trei din cele mai mari orase din tara, iar per ansamblu, preturile au consemnat o usoara scadere, arata o analiza realizata de Imobiliare.ro. Per ansamblu, in aprilie, suma medie solicitata pentru apartamentele disponibile spre vanzare la nivel national a cunoscut o scadere usoara, de 0,3% mai exact, de la 1.200 la 1.197 de euro pe metru patrat util, iar in marile centre regionale ale tarii au avut loc variatii atat in plus, cat si in minus. Astfel, daca in Capitala preturile s-au mentinut, practic, constante luna trecuta, doua alte orase au consemnat scaderi, iar celelalte trei cresteri. Cluj-Napoca, orasul cu cel mai mare pret mediu solicitat pe metru patrat de apartament la nivel national, a d ...