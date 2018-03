Este OFICIAL! Declaratia 600 a fost inlocuita cu un NOU FORMULAR

Formularul 600 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Declaratia 600 va fi inlocuita cu un formular unic. Documentul comaseaza sapte declaratii fiscale pe care contribuabilii trebuiau sa le depuna, anual, la ANAF. Noul formular poate fi depus la ghisee pana la 15 mai. Dupa aceea, romanii vor scapa de orele petrecute la coada. Formularul va putea fi depus online, iar, de la anul, aceasta va fi singura modalitate de transmitere a documentului. Vezi si: Proiect de lege: Angajatii vor putea lucra de acasa! Iata tot ce trebuie sa stii despre telemunca Cei care nu au acces la internet vor depune declaratia in spatii special amenajate in primarii sau in sediile ANAF. Anul acesta, formularul poate fi depus pana la data de 15 iulie. Daca ...