Este oficial! DNA cere rejudecarea dosarului lui Calin Popescu Tariceanu

Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta, luni, un nou termen al apelului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Tariceanu a asteptat 5 ore pe holurile ICCJ. DNA cere rejudecarea dosarului. Pronuntarea in acest dosar va fi amanata. Intrebat daca doreste sa dea o noua declaratie, Tariceanu a raspuns:"M-am consultat cu avocatul meu si am concluzionat ca tot ce am avut de declarat am declarat la instanta de fond. Daca aveti alte intrebari, va stau la dispozitie. Tariceanu a transmis prin avocat ca nu doreste sa fie audiat in sala de judecata, deoarece nu mai are nimic de adaugat fata de ce a ...