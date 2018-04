Este OFICIAL! Donald Trump anunta ca se va intalni cu Kim Jong-un 'in mai sau la inceputul lui iunie'.

Donald Trump si Kim Jong Un google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca intentioneaza sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong-un luna viitoare sau la inceputul lui iunie si si-a exprimat speranta ca discutiile vor duce in cele din urma la sistarea programului de arme nucleare al Coreei de Nord, informeaza Reuters. 'Ne vom intalni cu ei undeva in mai sau la inceputul lui iunie si cred ca va exista un mare respect de ambele parti si sa speram ca vom putea ajunge la un acord de denuclearizare a Coreei de Nord', le-a declarat Trump reporterilor la inceputul unei reuniuni de cabinet. 'Ei asa au spus. Noi asa am spus. Sa speram ca va fi o relatie care sa fie mult diferita de ceea ce a fos ...