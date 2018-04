Este OFICIAL! Dosarul inregistrarii in care Basescu vorbea despre cum a fost aranjata condamnarea profesorului Voiculescu se redeschide

Traian Basescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Toni Neacsu, fost judecator, a contestat dosarul deschis la Parchetul General dupa inregistrarea in care Traian Basescu dezvaluia ca statul este unul mafiot, iar marile dosare din justitie aveau un traseu prestabilit. Nu au fost audiati doar Basescu si Coldea, ci si Laura Codruta Kovesi. Dupa audieri, dosarul a fost clasat. In urma contestatiei lui Toni Neacsu, dosarul se redeschide. Decizia de clasare este infirmata, ceea ce inseamna ca toti cei implicati vor fi audiati din nou. Vezi si: DNA Ploiesti, luata cu asalt de Traian Basescu: "Ce s-a intamplat la Prahova e o ticalosie" Informatiile au fost prezentate de Mihai Gadea, in aceasta seara, la Antena 3. Potrivit spus ...