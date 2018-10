Este oficial! Elena Udrea si Alina Bica raman in arest doua luni

Elena Udrea si Alina Bica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea nu a contestat masura retinerii. Daca in urmatoarele zile nu va declara apel, Udrea isi va petrece urmatoarele doua luni dupa gratii. Seful biroului Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, a anuntat ca Elena Udrea si Alina Bica se afla in arest preventiv pentru doua luni in centrul penal Vilma Curling in asteptarea procesului de extradare. Vezi si: Maria Ghiorghiu rupe tacerea! Ce spune despre viata Elenei Udrea Maria Ghiorghiu surprinde din nou! Clarvazatoarea sustine ca viata Elenei Udrea va fi in mare pericol. Nu este prima oara cand Maria Ghiorghiu face astfel de afirmatii. In urma cu trei ani, Maria Ghiorghiu a auzit un glas care ii spunea de ucigasii ...