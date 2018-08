Este OFICIAL! Joi, la ora 19:00, va fi prezentata noua lege a pensiilor

Lia Olguta Vasilescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii a anuntat marti seara ca va prezenta joi seara noua lege a pensiilor. Pana pe 8 septembrie, legea va fi in dezbatere publica. Proiectul cu modificari se va intoarce la guvern pentru a se transforma in proiect de lege, apoi va merge in Parlament, unde va trece mai intai prin comisii. Impactul bugetar dupa aplicarea noii legi va fi dublu fata de acum, a indicat ministrul. "Dupa ce am decis asupra formulei de calcul, cea care o sa elimine toate inechitatile care erau in legea pensiilor, automat a trebuit sa facem simulari pe foarte multe dosare. Am facut pe toate dosarele pe care le aveam la Casa Nationala de Pensii, pierdute sau castigate in instanta", a explicat minist ...