Este oficial! Klaus Iohannis a mintit!

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oana Zamfir a prezentat, in aceasta seara, la Antena 3, noi documente-bomba despre dosarele lui Klaus Iohannis. Seful statului declara, recent, ca nu a avut niciun dosar, toate fiind clasate, el subliniind ca nu a comis nicio ilegalitate sau vreo fapta penala. "Eu n-am avut niciun dosar. Toate s-au clasat si asta se numeste ca nu am avut un dosar. Am vazut ca acest harnic Dragnea, cu valizele lui - nici nu este original, asa intre noi fie vorba - el aduna articole pe care dvs si altii le-ati scris pe parcursul acelor cinci campanii electorale in care am fost. Aceste clasari nu s-au facut fiindca ma cunosc cu Lazar unu sau Lazar doi sau cu altcineva, nu i-am cunoscut pe acesti oameni, nici nu am ...