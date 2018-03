Este oficial: Rectorul UBB candideaza la functia de presedinte al Academiei Romane

Ioan Aurel Pop

Update: Cabinetul rectorului UBB, Ioan Aurel Pop, nu a infirmat informatia privind candidatura la functia de presedinte al Academiei Romane, rezumandu-se la a afirma ca este prematur sa dea mai multe detalii.

Stire initiala: Potrivit surselor Buna Ziua Cluj, Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii Babes Bolyai din Cluj-Napoca, va candida la alegerile pentru desemnarea presedintelui Academiei Romane. Postul este vacant, dupa ce Ionel-Valentin Vlad, presedintele institutiei, a decedat in cursul lunii decembrie a anului trecut.

Tot pe surse, principalii candidati pentru functia de presedinte al Academiei Romane sunt academician Viorel Barbu, actualul presedinte al Sectiei de Știinte Matematice si academician Victor Voicu, in prezent secretar general al Academiei si Presedinte al Sectiei de Știinte Medicale. Este, de altfel, o lupta mai veche intre cei doi academicieni, primul avand girul oamenilor de stiinta gratie pregatirii profesionale ireprosabile, al doilea fiind un abil manager, care a dezvoltat, in particular, o afacere extrem de profitabila in industria farmaceutica. De remarcat ca in lumea academica se vorbeste si de o varianta-surpriza: istoricul Ioan Aurel-Pop, academician si rector al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

Ioan Aurel Pop nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

