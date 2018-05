Este oficial! Romanii vor iesi la vot in curand

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florin Iordache a anuntat ca referendumul pentru familie va fi organizat pe 10 iunie. „In primul rand am avansat data de 10 iunie, conform modificarilor care au survenit la legea referendumului, asa cum stiti, Curtea Constitutionala tocmai a respins astazi cea de-a doua sesizare privind neconstitutionalitatile care vizeaza modificarea legii referendumului si, in aceste conditii, an termen de zece zile, presedintele este obligat sa promulge legea, care a fost si la reexaminare. In momentul in care presedintele promulga legea si atunci in saptamana 14-16, Senatul adoptand modificarile la Constitutie, in 30 de zile, in ultima duminica din cele 30 de zile, ar urma sa organizam referendumul. Acesta este calculul din care rezul ...